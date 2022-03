Skispringen: Ex-Weltmeister Freitag beendet seine Karriere

Der zweimalige Skisprung-Weltmeister Richard Freitag beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gab der 30 Jahre alte Sachse am Samstag im Rahmen des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf bekannt, bei dem er schon nicht mehr im Einsatz war.

"In den vergangenen Wochen ist mir klar geworden, dass ich trotz großen Engagements meine persönlichen Ziele nicht mehr erreichen kann", sagte Sportsoldat Freitag in seiner früheren Allgäuer Wahlheimat: "Ich hatte eine wirklich schöne Zeit und habe viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen, doch es ist an der Zeit, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen."