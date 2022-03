Ligue 1: Ex-PSG-Profi Bruno Rodriguez äußert sich nach Amputation: "Ich hatte kein Leben mehr"

„Ich hatte zu große Schmerzen“

Der 49-Jährige sagte: „Nach all den Verletzungen, die ich während meiner Karriere gehabt habe, den Verstauchungen, die ich hatte, haben wir versucht, mehr oder weniger zu reparieren, was möglich war und was nicht möglich war. Aber ich hatte zu große Schmerzen. Ich hatte kein Leben mehr. Also haben wir uns für die Amputation entschieden.“