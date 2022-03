Bundesliga heute: Hertha - Hoffenheim, Stuttgart - Augsburg, Fürth - Freiburg, Mainz - Bielefeld LIVE im TV, Stream & Ticker

Felix Magath bestreitet am Samstag sein erstes Spiel als Hertha-Trainer. Er selbst kann allerdings nicht vor Ort sein. SPORT1 sagt Ihnen, wie Sie die Bundesliga am TV verfolgen können.

Am 27. Spieltag der Bundesliga treffen Hertha BSC und die TSG Hoffenheim aufeinander. Berlins neuer Coach Felix Magath wird jedoch fehlen, da sich der 68-Jährige nach einem positiven Corona-Test in Isolation befindet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vergangene Woche wurde Ex-Coach Tayfun Korkut von den Verantwortlichen des Hauptstadtklubs freigestellt, da sich Hertha nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach derzeit auf dem 17. Platz befindet. Der ehemalige Wolfsburg-Coach soll die Berliner vor dem Abstieg in die zweithöchste Fußballklasse Deutschlands bewahren.

Hoffenheim ist seit fünf Spielen in Folge in der Liga ungeschlagen, zuletzt konnte die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß einen Punkt gegen den FC Bayern München holen. Mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohten Berliner möchten die Gäste weiter an den Champions League-Plätzen dranbleiben.