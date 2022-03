Arthur: Cristiano Ronaldo kritisiert Mitspieler wegen ihres Essens

Cristiano Ronaldo gilt in vielen Bereichen als Vorzeigeathlet auf und neben dem Platz. Das müssen auch immer wieder seine Teamkollegen am eigenen Leib miterfahren.

Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur war ein Jahr lang bei Juventus Turin Teamkollege von Cristiano Ronaldo, bevor dieser zu Manchester United wechselte. In einem Interview mit TNT Sports verriet er nun, was es heißt, CR7 als Mannschaftskameraden zu haben und dass dabei auch mal der Appetit auf das eigentlich so köstliche Essen schnell verfliegt.

Fragwürdige Ronaldo-Blicke

„Wir saßen zusammen am Tisch und manchmal schaute er auf unsere Teller und sagte: ‚Das ist nicht das, was ihr essen solltet.‘“ Neben der Kritik am Essen seiner Mitspieler, sei es CR7 auch wichtig, sich 15 Minuten am Tag zu sonnen. Solche Nebenfakten hören sich im ersten Moment bizarr an, Arthur habe aber vor allem diese Professionalität auf und neben dem Platz überrascht: „Ronaldo ist kein Fußballspieler, er ist ein Spitzensportler.“