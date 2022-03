Slalom: Dürr erneut in Führung

Skirennläuferin Lena Dürr nimmt erneut Kurs auf ihren ersten Weltcupsieg im Slalom. Die 30-Jährige liegt beim Weltcup-Finale in Courchevel/Meribel nach dem ersten Lauf in Führung. Dürr hat 0,37 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Michelle Gisin. Dahinter folgen Ana Bucik aus Slowenien (+0,40) und Petra Vlhova (+0,48), die bereits als Gewinnerin der kleinen Slalom-Kristallkugel feststeht.

Dürr hatte auch schon beim olympischen Slalom in Peking und letzte Woche in Are nach dem ersten Durchgang geführt. Bei Olympia war sie Vierte geworden, in Are belegte Dürr Rang fünf.