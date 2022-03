Handball: Deutschland vs. Ungarn LIVE im TV und Stream auf SPORT1

Fabian Wieder greift mit dem DHB-Team gegen Ungarn an © Imago

Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason ab 16 Uhr in Gummersbach auf Ungarn. Das DHB-Team bereitet sich damit auf die anstehenden WM-Playoffs im April vor.

„Ungarn ist eine sehr starke Mannschaft, die sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat“, sagte Gislason im Vorfeld des DHB-Lehrgangs.

Deutschland trifft zweimal auf Ungarn

Das letzte Duell zwischen beiden Mannschaften fand bei der WM 2021 in der Vorrunde statt. Damals verlor das deutsche Team knapp mit 28:29. Zuvor war man vier Spiele in Folge siegreich gegen Ungarn gewesen.

Ein Sieg soll nun auch wieder am Samstag im ersten von insgesamt zwei Aufeinandertreffen herausspringen. Das zweite Match gegen Ungarn steigt am Sonntag ab 17 Uhr in Kassel.