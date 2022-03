Bochum kündigt Konsequenzen für Becherwerfer an

Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann war am Freitagabend in der 69. Minute von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden, das Spiel wurde erst unterbrochen und dann abgebrochen. "Im Mittelpunkt steht nun die Täterermittlung, die Auswertung der Bilder läuft noch", hieß es im Bochumer Statement: "Der VfL hofft auf eine schnelle Aufklärung und wird die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen. Wer sachdienliche Hinweise zur Identifizierung beitragen kann, wendet sich bitte an die Polizeidienststelle Bochum."