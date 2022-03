Becherwurf in Bochum: Geht es noch um Fußball im Stadion? - Kommentar

Das sagt der Schiedsrichter zum Becherwurf-Skandal in Bochum

Der Becherwurf in Bochum reiht sich ein in eine Reihe von Vorfällen, die das Erlebnis Fußball-Stadion vergiften. Zur Tagesordnung übergehen, ist keine Option, findet SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Die Distanzierung des Vereins vom Becherwerfer in Bochum passierte prompt und reflexartig und konnte vehementer nicht sein: Wer Gegenstände auf Schiedsrichter oder Spieler wirft und damit eine Verletzung billigend in Kauf nimmt, hat in einem Fußballstadion nichts verloren.