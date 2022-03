Jesse Marsch: Habe nie zu RB Leipzig gepasst - das ist bei Leeds United anders

„Das Wichtigste, was ich in Leipzig gelernt habe, war, dass ich dort nicht hingehöre“, sagt der Trainer aus den USA bei Sky Sports : „Ich habe mich dort nicht wohl gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dorthin passe. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Marsch und RB hatten sich im Dezember 2021 getrennt - vor kurzem trat er bei Leeds United einen Job in der Premier League an. „Ich wollte eine Gruppe finden, zu der ich mich zugehörig fühle, und das ist das Gefühl, das ich hier habe.“

Marsch: Deshalb passt es bei Leeds United

„Eine Gruppe junger Männer zu treffen, die in der Premier League spielt und einen so starken Charakter, so viel Glauben aneinander und so wenig Egoismus hat, hat mich einfach unglaublich beeindruckt“, erklärte der Coach.