Markus Babbel: Lewandowski nervt mit Rumgeheule - sollte Bayern dankbar sein

„Müller macht nicht so einen Zirkus daraus“

Was Babbel nicht in Ordnung findet. Er verwies auf einen anderen Bayern-Star, der sich in der selben Situation befindet - aber anders damit umgehe: „Thomas Müller zum Beispiel macht nicht so einen Zirkus daraus. Dieses Rumgeheule nervt. Lewandowski verdient 25 Millionen Euro und will noch mehr. Kein anderer Bayern-Spieler verdient so viel.“