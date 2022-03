Protest-Fan bindet sich bei Everton-Spiel an Pfosten und nennt Grund

In der Premier-League Begegnung zwischen Everton und Newcastle kam es zu einer langen Spielunterbrechung , weil ein Demonstrant sich mit Kabelbindern an den Torpfosten gebunden hatte.

„Ich habe schreckliche Angst“

Schon am Mittwoch beim Spiel zwischen Arsenal und Liverpool hatte ein weiterer Demonstrant von Just stop Oil versucht, sich am Torpfosten festzuketten, scheiterte jedoch an der schnellen Reaktion der Ordner.