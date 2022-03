Bundesliga: Das droht Becher-Werfer nach Skandalspiel in Bochum

Spielabbruch nach Becherwurf: So lief der Fall St. Pauli

Der VfL Bochum entschuldigt sich nach dem Spiellabbruch vom Freitagabend - und will nun den Becher-Werfer identifizieren, der für das unschöne Ende der Partie gegen Gladbach verantwortlich ist.

Der VfL Bochum hat sich nach dem Abbruch der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach in einem offiziellen Statement entschuldigt - und Konsequenzen angekündigt.

Bei dem Spiel gegen die Fohlen am Freitagabend war Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann in der zweiten Halbzeit von einem von der Tribüne aus geworfenen Plastikbecher am Kopf getroffen worden. Das Duell wurde daraufhin abgebrochen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)