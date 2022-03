AEW: Jeff Hardy bricht Schweigen über WWE-Aus - und rechnet ab

Sein Debüt bei AEW gab es vergangene Woche , das Comeback-Match mit Bruder Matt am Mittwoch bei Dynamite.

Bei der Freitagsshow Rampage halfen die Hardys Darby Allin, als der nach einem Match gegen The Butcher vom Andrade Family Office attackiert wurde. Matt forderte die Gruppierung um Andrade El Idolo danach zu einem großen Kampf heraus: Beim kommenden Dynamite tun sich die Hardys mit Allin und Legende Sting gegen Butcher & Blade sowie Private Party zusammen, es wird ein Texas Tornado Match, in dem alle Teilnehmer permanent im Ring stehen dürfen.

Am Tag der Rampage-Ausstrahlung machte wurde zudem auch ein Interview mit Jeff veröffentlicht, in dem dieser deutlich macht, dass er bei WWE zuletzt nicht mehr glücklich war - was wohl auch eine Rolle bei den Ereignissen um seinen Abgang gespielt hatte.