Anzeige

WWE SmackDown: Brock Lesnar zitiert mit Auto-Attacke legendären WWE-Moment Lesnar zitiert legendären WWE-Moment

Brock Lesnar attackierte Roman Reigns bei WWE SmackDown mit einem Gabelstapler © WWE

Martin Hoffmann

Wie einst Stone Cold Steve Austin: Bei WWE Friday Night SmackDown eskaliert die WrestleMania-Fehde zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns weiter.

Es soll „das größte Match der WrestleMania-Geschichte werden“ - und zwei Wochen, bevor es steigt, hat WWE den Hype-Faktor noch einmal spektakulär erhöht.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown heizte die Wrestling-Liga die Fehde zwischen WWE-Champion Brock Lesnar und Universal Champion Roman Reigns noch einmal auf, mit einem Stilmittel aus der Attitude Era, ihrer goldenen Zeit um die Jahrtausendwende. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Lesnar attackierte Reigns hinter den Kulissen mit einem Gabelstapler und rauschte damit in einen SUV, in dem Reigns und seine Kollegen von der Bloodline-Gruppierung (scheinbar) saßen.

Brock Lesnar attackiert Roman Reigns mit Gabelstapler

Reigns hatte die Show zuvor mit einer selbstbewussten Ansprache im Beisein von Manager Paul Heyman und seinen Neffen Jimmy und Jey Uso eröffnet, im Glauben, dass Lesnar in dieser Woche nicht vor Ort sei.

Als Heyman übermittelt bekam, dass das eine Falschinformation war, flüchteten Reigns und Co. aus dem Ring und wollten mit einem SUV die Halle verlassen - wobei sie Lesnar am Steuer eines Staplers begegneten, der das Gefährt seitlich in ihres krachen ließ.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Reigns entzog sich schließlich, indem er einen in der Nähe stehenden Truck enterte und davonfuhr. Lesnar riss noch eine der Türen des Trucks ab, bekam Reigns aber nicht in die Finger.

Abschließend kam Lesnar - mit der Autotür - in den Ring, ließ den Frust noch etwas an dem Objekt und schwor Reigns für ihr Match am 3. April bittere Rache. Reigns hatte die im Sommer zum wiederholten Mal ausgebrochene Rivalität vor einigen Wochen mit einer blutigen Attacke im New Yorker Madison Square Garden auf eine neue Stufe gehoben.

Wie einst Stone Cold Steve Austin

Lesnars Stapler-Attacke erinnert - gewiss nicht unbeabsichtigt - an die Boom-Ära vor knapp über 20 Jahren: Ein Gabelstapler spielte etwa eine Rolle im berühmten „Empty Arena Match“ zwischen The Rock und Mankind und auch in der Fehde zwischen Stone Cold Steve Austin (der selbst bei WrestleMania nochmal mitmischt) und Triple H.

Bei den Survivor Series 2000 hob Austin ein Auto, in dem Triple H gesessen haben soll, in die Luft und ließ es zu Boden krachen - aus Rache für die berüchtigte, von Triple H orchestrierte Auto-Attacke Rikishis im Jahr zuvor.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Auch Lesnar hatte diesem Moment schon früher Tribut gezollt, als er den Stapler in seinem „Stretcher Match“ gegen Big Show gewinnbringend einsetzte.

Anzeige

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 18. März 2022:

Shinsuke Nakamura & Rick Boogs besiegen Los Lotharios

Drew McIntyre & The Viking Raiders besiegen Happy Corbin, Jinder Mahal & Shanky

Naomi & Sasha Banks vs. Liv Morgan & Rhea Ripley - No Contest