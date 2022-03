Anzeige

Schiedsrichter spricht nach Becherwurf-Skandal bei Bochum gegen Gladbach

Spielabbruch nach Becherwurf: So lief der Fall St. Pauli

Ein Becherwurf auf den Linienrichter führt zum Abbruch der Partie Bochum gegen Gladbach. Wie es Christian Gittelmann anschließend geht? Hauptreferee Benjamin Cortus klärt auf.

Als sich Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann wieder aufrappelte und den Bierbecher wegschleuderte, der ihn kurz zuvor in vollem Zustand und so hart am Hinterkopf getroffen hatte, war der Fall für viele schon klar.

Hauptschiedsrichter Benjamin Cortus, der Gittelmann vom Platz geleitete, schilderte am späten Abend seine Sicht der Dinge: „Es wurde ein gefüllter Getränkebecher aus dem Zuschauerbereich geworfen auf den an der Seitenlinie zu dem Zeitpunkt alleinstehenden Schiedsrichterassistenten und hat diesen dann am Hinterkopf getroffen.“

Ein Treffer mit Wirkung - und Folgen, die auf der Hand lagen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Becherwurf-Skandal: Schiedsrichter klärt auf

Cortus fügte an, Gittelmann „war benommen, ist jetzt ins Krankenhaus gebracht worden, wird da entsprechend untersucht. Bei so einem Angriff, bei einem tätlichen Angriff auf einen Spieloffiziellen, in dem Fall den Schiedsrichterassistenten, ist ein Spielabbruch einfach alternativlos.“

Wie es dem 39 Jahre alten Linienrichter aus Gauersheim (Rheinland-Pfalz) nun genau geht? (Die Reaktionen zum Becherwurf-Skandal)

„Wir haben ihm seine Sachen in die Tasche gepackt und er wurde von Sanitätern abgeholt, ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Mein anderer Assistent ist mit ihm mitgefahren und meldet sich dann bei mir, wenn er was weiß.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Immerhin signalisierte Gittelmann, seit 2019 FIFA-Schiedsrichter-Assistent, unmittelbar nach dem Treffer mit einem Daumen-hoch-Zeichen, dass es ihm halbwegs gut gehe.

Cortus schränkte jedoch ein: „Er hat nach dem Spiel natürlich auch in der Kabine gemeint: Erstmal ist man unter Adrenalin. Wenn das dann nachlässt, merkt man es erst richtig.“

