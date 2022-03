Formel 1 in Bahrain: Verstappen im Training vor Ferrari, Mercedes weit weg - wie gut ist Schumacher im Haas?

Max Verstappen fährt im Red Bull beim Auftakt der Formel 1 in Bahrain direkt wieder vorneweg. Dahinter aber hat sich vieles geändert. Mick Schumacher darf sich große Hoffnungen machen, Mercedes gibt Rätsel auf.

Beim Red Bull steht nicht nur die „1″ drauf, da ist auch die „1″ drin. Das ist das erste Fazit, das man nach dem ersten Trainingstag beim GP von Bahrain (Formel 1: GP von Bahrain, So. ab 16 Uhr im LIVETICKER) ziehen kann.

Kann Red Bull wie schon 2011 nach Sebastian Vettels erstem WM-Titel auch jetzt wieder an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen? (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Red Bull lobt Ferrari: „Sieht sehr schnell aus“

Hauptgegner ist den ersten Eindrücken zufolge Ferrari. So sagt Teamchef Christian Horner: „Ferrari sieht sehr schnell aus und sie waren auch bei den Tests schon sehr beeindruckend. Morgen könnten sie das Auto sein, das es zu schlagen gilt.“

Dazu passt: Hinter Leclerc belegte Carlos Sainz am Freitag Rang drei. Auch bei den Testfahrten in den vergangenen Wochen hinterließ die rote Göttin namens F1-75 bereits einen starken Eindruck.

Horner nutzt die Gelegenheit für einen Seitenhieb auf Erzrivale Mercedes und seinen Lieblingsfeind Toto Wolff, indem er den Konstrukteursweltmeister einfach ignoriert. „Uns ist prinzipiell egal, wer der Wettbewerber ist. Aber es ist toll, Ferrari wieder mit vorne zu sehen. Sie waren ein schlafender Riese, haben mit dem Projekt für dieses Jahr sehr früh angefangen und ein tolles Auto hervorgebracht. Aber auch wir haben ein tolles Paket, obwohl wir letztes Jahr noch so lange im WM-Kampf steckten.“

Formel 1: Mercedes derzeit nur dritte Kraft?

Doch Vorsicht! Auch im vergangenen Jahr fuhr Mercedes im Freitagstraining noch hinterher. Im Qualifying fand Hamilton aber 1,7 Sekunden und gewann dann das Rennen. Rechnet man diese Differenz auch in diesem Jahr hoch, ist Mercedes auf einer Runde auf Augenhöhe.

Besonders im Renntrimm stimmt aber die Balance noch nicht. Deshalb scheint der Silberpfeil im Moment nur dritte Kraft zu sein - allerdings mit weniger Rückstand als erwartet und noch viel Luft nach oben. Die sechs Zehntelsekunden, die George Russell am Freitag auf die Bestzeit von Verstappen fehlten, sind es jedenfalls nicht.

Typisch: Sein neuer Teamgefährte ist schon auf dem Niveau des siebenmaligen Champions angekommen - zumindest, was das Understatement betrifft. „Wir glauben, dass das Potenzial im Auto steckt“, sagt er. „Aber bei allem, was wir versuchen, machen wir im Moment einen Schritt nach vorne und zwei zurück. Es wird dauern und sieht nicht so aus, als wären wir hier im Kampf (um den Sieg, Anm. d. Red.) dabei. Man kann das Auto nicht über Nacht komplett umdrehen.“