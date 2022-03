EuroLeague: Albas Siegesserie endet abrupt

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der EuroLeague eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Play-offs kassiert.

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der EuroLeague eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Play-offs kassiert. Der deutsche Meister unterlag am Freitagabend beim spanischen Klub Baskonia Vitoria nach zuvor elf Pflichtspielsiegen in Serie mit 68:85 (31:44) und rutschte auf Rang zwölf ab. Nur die ersten acht Teams qualifizieren sich für die Endrunde.