VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach: Bierbecher-Wurf - Skandal!

Spielabbruch nach Becherwurf: So lief der Fall St. Pauli

In Bochum bekommt ein Linienrichter einen Bierbecher an den Hinterkopf. Die Partie gegen Gladbach wird zunächst unterbrochen, später komplett abgebrochen.

Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL und Borussia Mönchengladbach ist Linienrichter Christian Gittelmann mit einem vollen Bierbecher am Kopf getroffen worden.

Die Szene ereignete sich in der 69. Minute beim Stand von 2:0 für die Fohlen. Das Spiel wurde zunächst nur unterbrochen, nach Beratungen komplett abgebrochen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Beide Mannschaften hatten nach dem Wurf das Spielfeld verlassen und waren in die Kabine gegangen. Schiedsrichter Benjamin Cortus begleitete Gittelmann vom Feld. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Wir müssen uns in aller Form entschuldigen für diesen Vorfall. Wir wünschen dem betroffenen Linenrichter gesundheitlich alles Gute. Es ist sehr schade, dass wir erstmal wieder vor 25.000 spielen konnten und es dann so ausgeht. Es ist absolut schade und traurig. Wir müssen mit Konsequenzen rechnen“, erklärte Sebastian Schindzielorz, Bochums Geschäftsführer Sport, bei DAZN .

Und weiter: „Das ist nicht akzeptabel und traurig, dass es so endet. Es ist definitiv nicht so in Bochum, dass wir da eine ganze Gruppe verurteilen können.“