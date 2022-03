Champions League & FC Bayern: Benedikt Höwedes über Villarreal-Los

Glückslos? So reagieren die Bayern auf Villarreal

Die Viertelfinale in der Champions League beschert dem FC Bayern ein vermeintliches Glückslos. Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes gibt sich bei SPORT1 aber vorsichtig - und spricht auch über Liverpool und den FC Chlsea.

Auch Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes ist grundsätzlich zuversichtlich, was den deutsche Rekordmeister angeht, spricht im Gespräch mit SPORT1 aber auch eine Warnung aus - wie ebenso Amazon-Prime -Kommentator Jonas Friedrich.

SPORT1: Der FC Bayern hat nun den FC Villarreal zugelost bekommen. Was ist von dem Duell zu erwarten? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Benedikt Höwedes: Natürlich ist Villarreal nicht Real Madrid oder der FC Chelsea. Aber: Die kann man schnell unterschätzen, wenn man nicht richtig in die Partie reingeht. Davon gehe ich bei Bayern zwar nicht aus, aber sie haben sich allerdings im Hinspiel gegen Salzburg durchaus schwergetan. Bayern musste das dann auf besondere Art regeln im Rückspiel.

Höwedes: „Titel geht nur über die Bayern“

Höwedes: Es war in der Gruppenphase schon ein ziemlicher Fingerzeig der Bayern, wo die Champions-League-Reise in dieser Saison hingehen kann. Sie sind einer der Topfavoriten – vor allem, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen. Das ist natürlich auch bei Bayern Grundvoraussetzung. Aber auch wenn sie jetzt mit Villarreal Losglück hatten: Der Titel geht in diesem Jahr letztendlich nur über die Bayern.