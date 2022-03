Colin Kaepernick zurück in die NFL? Sensations-Comeback möglich - Seahawks-Star begeistert

Nach seinen Protesten gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt wartet Colin Kaepernick bereits seit 2017 auf eine neue Chance in der NFL. Öffnet sich in dieser Free Agency die Tür?

Der 34 Jahre alte Quarterback ist noch immer nicht eingerostet, dabei wartet er seit fünf Jahren auf eine weitere Chance in der NFL. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Trump verurteilte Kaepernick und Co.

„Ich habe in den letzten fünf Jahren trainiert und mich für den Fall vorbereitet, dass sich eine Gelegenheit ergibt“, teilte Kaepernick mit, der 2017 als Folge seines Kniefall-Protests gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung keinen Vertrag mehr erhalten hatte.

Unter anderem der damalige Präsident Donald Trump hatte die aufbegehrenden Stars verurteilt und verunglimpft. Kaepernick, der die San Francisco 49ers vor neun Jahren in den Super Bowl geführt hatte, bezahlte teuer für seine Courage.

Nun macht der Quarterback aber zu Beginn der Free Agency mit einem spektakulären Trainingsvideo auf sich aufmerksam. Egal, ob kurze, schnelle Pässe oder der Deep Ball in die Endzone, in den 60 Sekunden zeigt der Mann aus Wisconsin vieles, was es für die NFL braucht.