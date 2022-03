Scott Hall: WWE-Weggefährte enthüllt traurige Umstände seines Todes

Halls Wrestling-Weggefährte Sean Waltman (1-2-3 Kid, Syxx, X-Pac) hat in einem Gespräch mit dem Wrestling Observer neue Details zum Ableben des Hall of Famers geschildert. Waltman - in lebenslanger Freundschaft verbunden mit dem Mann, der ihn bei WWE zum Star gemacht hatte - berichtet, dass Hall schon vor seinen drei letztlich tödlichen Herzinfarkten ein Martyrium erlitten hätte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Scott Hall lag „tagelang“ hilflos am Boden

Halls jahrzehntelange Alkohol- und Drogenprobleme sind wohldokumentiert, eine entscheidende Rolle spielte anscheinend auch das traumatische Erlebnis 1983, in dem Hall nach einem Nachtclub-Streit einen Menschen erschoss, allem Anschein nach in Notwehr .

„Die Pandemie hat ihn schwer getroffen“

Waltman - der ebenfalls eine lange Alkohol- und Drogensucht hinter sich hat - bestätigte im Observer nun aber auch Berichte, dass die Hilfe bei Hall auch an Grenzen gestoßen sei, vor allem in den vergangenen beiden Jahren: „Die Pandemie hat ihn schwer getroffen. Es war auch so hart, aber er war dann auch isoliert in seinem Haus ohne soziale Interaktion.“ Waltman selbst hätte Hall noch im Februar angeboten, bei ihm einzuziehen, um ihn wieder besser in die Spur zu bringen.