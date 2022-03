2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FC St. Pauli und Heidenheim ohne Torerfolg in die Kabinen. Der Treffer von Daniel-Kofi Kyereh in der 66. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten von St. Pauli.

Das Heimteam beißt sich in der Aufstiegszone fest. Mit dem Sieg baute St. Pauli die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der FC St. Pauli 15 Siege, sechs Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Der FC St. Pauli erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt der 1. FC Heidenheim 1846 den siebten Platz in der Tabelle ein. Zwölf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Heidenheim auch nur ein Sieg in fünf Partien.