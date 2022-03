2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Karlsruher SC, 0:3 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Philipp Hofmann trug sich in der 53. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 66. Minute brachte Wanitzek das Netz für Karlsruhe zum Zappeln. Karlsruhe gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (84.). Letzten Endes ging der Karlsruher SC im Duell mit Aue als Sieger hervor.