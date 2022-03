Anzeige

2. Bundesliga heute: Schalke - Hannover, Düsseldorf - HSV, Bremen - Darmstadt LIVE im TV, Stream & Ticker Bleiben Schalke und HSV oben dran?

Büskens warnt vor Kulisse: "Nicht ohne Hirn agieren"

SPORT1

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga will Schalke 04 den nächsten Sieg einfahren. Auch der HSV ist gefordert. Am Abend treffen zwei Aufstiegskandidaten aufeinander.

Seit Freitagabend gibt es einen neuen Spitzenreiter in der 2. Bundesliga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der FC St. Pauli bekam es am Freitagabend mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. Die Hanseaten schnappten sich durch einen 1:0-Erfolg zumindest über Nacht Platz eins. Im Kellerkassierte Erzgebirge Aue einen Rückschlag, die Auer kassierten eine 0:3-Pleite gegen den Karlsruher SC. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Anzeige

Schalke empfängt Hannover 96

Am Samstag kommt es dann zu einem Duell, das auf dem Papier auch in der ersten Liga stattfinden könnte. So empfängt Schalke 04 die Mannschaft von Hannover 96. Auch die Schalker wollen unbedingt zurück ins Oberhaus, brauchen als Tabellenfünfter aber ebenfalls dringend Punkte, um nach oben springen zu können, wenn die drei Top-Teams patzen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Für Hannover geht es dagegen eher um das Thema Klassenerhalt. So beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz im Kampf um den Verbleib in Liga zwei nur vier Punkte. Das gleiche Ziel wie Schalke verfolgt auch der Hamburger SV. Die Hamburger wollen den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen - am besten mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf.

Bremen gegen Darmstadt auf SPORT1

Am Samstagabend kommt es dann zum absoluten Top-Duell des Spieltages. Mit Werder Bremen und dem SV Darmstadt 98 treffen der Erste und der Dritte der Tabelle aufeinander. Da beide Teams punktgleich sind, könnte sich ein Sieger einen wichtigen Vorteil verschaffen.

Im Aufstiegskampf mitmischen wollen auch die Spieler des 1. FC Nürnberg. Auf Rang vier gelegen, mit drei Zählern Rückstand auf das punktgleiche Top-Trio, gilt es, die Erfolgssträhne weiter auszubauen, um Druck auszuüben. Nach zuletzt vier Siegen in Folge sind die Franken gegen Dynamo Dresden dabei klarer Favorit.

Der 27. Spieltag im Überblick

Freitag

Anzeige

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1:0

FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 0:3

Samstag

FC Schalke 04 - Hannover 96 (13.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV (13.30 Uhr)

SV Sandhausen - FC Hansa Rostock (13.30 Uhr)

SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr)

Sonntag

Anzeige

Holstein Kiel - FC Ingolstadt (13.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

SSV Jahn Regensburg - SC Paderborn (13.30 Uhr)

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky, SPORT1

Stream: Sky Go, SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App