DTB-Pokal in Stuttgart: Kunstturner starten mit Rang drei

Die deutschen Kunstturner sind mit einem dritten Platz in der Team-Challenge in den traditionsreichen DTB-Pokal in Stuttgart gestartet. Der Sieg ging in der Porsche-Arena erwartungsgemäß an die Riege aus den USA vor dem Quintett aus Italien.

"Wir wollten unter die ersten Sechs rutschen. Das ist uns problemlos gelungen", sagte der neue Cheftrainer Valeri Belenki, der auf drei seiner Stammkräfte verzichten musste. Lukas Dauser aus Unterhaching, Olympia-Zweiter am Barren, wird ebenso erst im Mai in die neue Saison starten wie der Hannoveraner Andreas Toba. Auch Routinier Marcel Nguyen (Unterhaching) ist nach langer Verletzungspause noch nicht wieder in Wettkampfform.

Besonders zufrieden sein durfte Belenki mit Carlo Hörr. Der deutsche Reck-Meister aus Schmiden kam am Königsgerät auf Rang vier. Als Sechster am Boden überraschte der Nationalriegen-Debütant Milan Hosseini aus Böckingen.

Der DTB-Pokal ist in diesem Jahr von zahlreichen Absagen gekennzeichnet. Russland hatte schon vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine auf einen Start verzichtet, die Topturner aus China und Japan stornierten den geplanten Europatrip wegen der Coronavirus-Pandemie. Der war auch in den vergangenen beiden Jahren die Austragung des DTB-Pokals zum Opfer gefallen.

Bereits am Nachmittag hatte die DTB-Juniorenriege mit einem zweiten Platz hinter den USA und vor Italien überrascht. Der DTB-Pokal wird am Samstag (13.45 Uhr) mit der Team-Challenge der Frauen fortgesetzt.