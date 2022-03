Nationalmannschaft: Neuling Anton Stach reagiert auf Flick-Nominierung kurios

So geschockt haben noch nicht viele Neulinge auf ihre DFB-Nominierung reagiert.

Doch Anton Stach von Mainz 05 war gleich so geschockt, dass er sich mit seinem Auto mehrfach verfuhr.

Weil Stach gerade am Lenkrad saß, ließ er seinen Mainzer Teamkollegen Andy Lucoqui im Lautsprecher-Modus die unbekannte Nummer zurückrufen, die auf seinem Handydisplay erschienen war.

Schon Stachs U-21 Debüt sorgt für Kuriosum

Schon sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft war alles andere als normal .

Bei der Einwechslung von Anton brach es dann aus seinem stolzem Vater heraus: „Ich könnte jetzt sagen: Blamier mich nicht, Junge. Mach ich aber nicht“, sagte Matthias Stach bei der Einwechslung in der 82. Minute und kommentierte: „Sachen gibt‘s, die gibt‘s gar nicht.“

Jetzt also die A-Nationalmannschaft - Papa Matthias wird sicher auch jetzt verdammt stolz sein.

Stach die Überraschung im Flick-Aufgebot

Der Mittelfeldspieler der Mainzer ist die größte Überraschung der Nominierung für die ersten zwei Länderspiele des WM-Jahres am 26. März gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden.

In der Nacht nach dem Flick-Anruf konnte der U21-Europameister „nicht richtig gut schlafen“.

Den rasanten Aufstieg vom Zweitligaprofi zum Nationalspieler innerhalb weniger Monate muss der frühere Fürther erst verkraften. „Es ist unfassbar“, sagte Stach: „Die Entwicklung stellt man sich in seinen Träumen vor, daran, dass es so schnell gehen kann, glaubt man aber definitiv nicht.“

Svensson tritt auf Euphorie-Bremse

Flick meint sogar, dass Stachs Entwicklung längst noch nicht beendet ist. „Er ist mit Sicherheit noch nicht ausgereift, er hat noch Luft nach oben“, sagte der Bundestrainer, der beim Training und vielleicht auch in den Spielen ganz genau auf den Sechser schauen will: „Wir wollen sehen, was für ein Potenzial er uns anbietet.“