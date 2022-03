Skispringen: Geiger fliegt in Oberstdorf auf Quali-Platz vier - Kraft vorne

Der frühere Skiflug-Weltmeister kam in der Qualifikation zum Fliegen in seiner Heimat Oberstdorf mit 217,5 m auf den vierten Platz und zeigte sich stärker als sein japanischer Rivale Ryoyu Kobayashi. Der Weltcup-Spitzenreiter belegte mit 210,0 m Rang 13.

Der 29 Jahre alte Geiger muss in den letzten vier Weltcup-Wettbewerben in Oberstdorf und am folgenden Wochenende im slowenischen Planica 58 Punkte Rückstand auf Kobayashi aufholen. Für einen Sieg gibt es 100, für Platz zwei 80 Punkte.