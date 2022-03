NBA: Ex-GM verklagt Dallas Mavericks - Missbrauchsvorwürfe stehen im Raum

Er behauptet, dass Eigentümer Mark Cuban ihn im vergangenen Sommer gefeuert hat, weil Nelson berichtet hatte, dass Cubans rechte Hand Jason Lutin seinen Neffen während eines Vorstellungsgesprächs im Jahr 2020 in Chicago in einem Hotelzimmer sexuell belästigt und sexuell missbraucht hat. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Nelson verklagt Dallas Mavericks

Nelson-Neffe Missbrauchs-Opfer?

In der Klage wird auch behauptet, dass Cuban dem gefeuerten Manager 52 Millionen Dollar angeboten habe, damit dieser seine Klage wegen unrechtmäßiger Kündigung zurückziehe und eine Vertraulichkeitserklärung in Bezug auf den angeblichen Missbrauch seines Neffen unterzeichne.

Er schrieb in einer Mail an ESPN: „Alles in dieser Klage ist eine Lüge. Wir haben mehrere vollständige Untersuchungen durchgeführt und die einzige Person, die den Standards der Dallas Mavericks nicht entsprochen hat, war Herr Nelson. Er wurde daraufhin gefeuert. Ich sage es noch einmal: Alles, was er gesagt hat, ist eine Lüge.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)