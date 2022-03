Italien, WM-Playoffs: Nächster Rückschlag für Balotelli - Zwei "Brasilianer" neu im Kader

Mit zusätzlicher Samba-Power zur WM: Cagliari-Stürmer Joao Pedro (30) und Verteidiger Luiz Felipe (24) von Lazio Rom, beide gebürtige Brasilianer, sind vor den WM-Playoffs erstmals in den Kader von Europameister Italien berufen worden.

WM-Playoffs: Italien trifft auf Nordmazedonien

Italien um den ebenfalls in Brasilien geborenen Mittelfeld-Taktgeber Jorginho (FC Chelsea) trifft am kommenden Donnerstag in Palermo auf Nordmazedonien.