BVB: Nicht nur Roman Bürki! Auch diese Großverdiener sollen Dortmund verlassen

Torhüter Roman Bürki verlässt Borussia Dortmund und zieht im Sommer weiter in die USA. Der 31-Jährige wechselt zum St. Louis City SC in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS).

Bürki geht - wer folgt noch bei Borussia Dortmund?

Marin Pongracic, Axel Witsel und Reinier:

Gerade das Leihgeschäft mit Reinier hat sich als einziger Misserfolg entpuppt. In den anderthalb Jahren beim BVB spielte der beiderseitig mit hohen Erwartungen von Real Madrid gekommene Brasilianer kaum, kommt auch in dieser Saison in insgesamt 13 Einsätzen auf gerade mal 284 Minuten Spielzeit.

Immerhin: Als Defensiv-Alternative nach den Ausfällen von unter anderem Abwehrchef Mats Hummels hielt der Innenverteidiger in der Viererkette an der Seite von Felix Passlack, Emre Can und Nico Schulz zuletzt zwei Mal in Folge hinten die Null.