Bundesliga: VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Der VfL Bochum empfängt Borussia Mönchengladbach zum Auftakt des 27. Spieltags. Können die Fohlen an den Bochumern vorbeiziehen?

Auf Rang 13 stehend, war der 2:0-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Spieltag immerhin ein Teilerfolg, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu rutschen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Bochumer werden sich indes hüten, weiter nach unten zu geraten, spielen sie doch die womöglich beste Saison, die ein Aufsteiger eben so spielen kann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zur Erinnerung: Elf Jahre in Folge hatte der Pott-Klub in der Zweitklassigkeit verbracht. Daran will niemand mehr anknüpfen.