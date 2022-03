Tennis: Nick Kyrgios bindet bei Mega-Ausraster Schauspieler Ben Stiller mit ein

Kyrgios schnauzt Fan an - Ben Stiller freut's

Nick Kyrgios fällt immer wieder durch seine Eskapaden auf. Nun hat er beim Turnier in Indian Wells erneut für viel Wirbel gesorgt und sogar Schauspieler Ben Stiller in seine Show integriert.

Nun hat er bei seiner Viertelfinal-Niederlage in Indian Wells gegen Rafael Nadal gleich mehrfach für Aufsehen gesorgt.

Bei Kyrgios verschiedensten Ausrastern rückte sogar das Ergebnis des sportlich durchaus hochklassigen Matches, das der Australier knapp mit 6:7, 7:5 und 4:6 verlor, in den Hintergrund.

Die Nummer 132 der Welt fluchte, zerstörte seinen Schläger, beleidigte Zwischenrufer und zog dabei sogar Schauspieler Ben Stiller, der auf der Tribüne zuschaute, mit in seine Show ein.

Krygios vergleicht sich mit Stiller

So weit so gut: Denn gerade die Diskussion mit dem Publikum ist ein klassisches Element von Showman Kyrgios. Doch plötzlich bezog er Hollywood-Schauspieler Stiller in seinen Streit mit dem Zuschauer mit ein: