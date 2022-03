"Dachte, er macht einen Scherz": Magaths Corona-Infektion schockt Bobic

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC hat die Nachricht von der Corona-Infektion des neuen Trainers Felix Magath fassungslos aufgenommen. „Sicherlich habe ich auch erst mal gedacht, er macht einen Scherz“, sagte Bobic am Freitag: „Aber es war kein Witz, es war leider Ernst.“

Er habe nach all dem geglaubt, „ein Komet kommt runter und wird die Geschäftsstelle treffen“, sagte Bobic: „Es ist schon so, dass wir vieles mitnehmen gerade.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Magath beerbt Korkut

Erst am Montag war Magath als Nachfolger von Tayfun Korkut offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Der 68-Jährige soll den Tabellen-17. vor dem Abstieg bewahren. Am Donnerstag war Magath positiv auf Corona getestet worden und verpasst somit sein Debüt als Hertha-Coach gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).