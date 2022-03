Weltcup-Finale: Deutsches Ski-Team belegt Rang drei

Das deutsche Team hat beim Mannschafts-Wettbewerb im Rahmen des alpinen Weltcup-Finales in Courchevel/Meribel den beachtlichen dritten Platz belegt.

Das deutsche Ski-Team hat beim Mannschafts-Wettbewerb im Rahmen des alpinen Weltcup-Finales in Courchevel/Meribel den beachtlichen dritten Platz belegt. Im kleinen Finale setzten sich Lena Dürr, Antonia Kermer, Fabian Gratz und Julian Rauchfuss mit 3:1 gegen Norwegen durch.

Dürr und Rauchfuss gehörten bei den Olympischen Spielen in Peking zur deutschen Silber-Mannschaft. Linus Straßer und Alexander Schmid verzichteten beim Finale auf einen Start, sie wollten sich für die letzten Rennen im Riesenslalom am Samstag (Schmid) und Slalom am Sonntag (Straßer) schonen.