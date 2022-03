Flick überrascht bei Nominierung für Nationalmannschaft: Weigl zurück, Goretzka fehlt, ein Debütant

Kein Dortmunder im Kader

Auch der zuletzt an Corona erkrankte Hummels erhielt keine Chance auf ein Comeback. „Das hat nichts mit fehlender Qualität zu tun“, sagte Flick über die abwesenden BVB-Profis, „sie sind weiter in unserem Blickfeld.“

Flick beruft Stach erstmals

Dafür darf der Mainzer Stach auf sein Debüt in der Nationalmannschaft hoffen. „Er hat noch Luft nach oben, aber wir wollen sehen, was er uns anbietet“, sagte Flick über den U21-Europameister. Ähnliches gilt auch für die Rückkehrer Julian Weigl (Benfica Lissabon), Robin Koch (Leeds United) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

„Meine Erwartung an die Mannschaft ist, dass wir in dieser wirklich schwierigen Zeit zwei gute Spiele zeigen, dass Spaß und Freude zu erkennen sind, dass es eine kleine Ablenkung ist für all die Menschen, die sich viele Sorgen machen“, forderte der Bundestrainer. „Wenn man die Bilder sieht, die uns aus der Ukraine zugespielt werden - es schmerzt einfach“, ergänzte Flick, „da wird einem schnell klar, dass das, was wir machen, nur Fußball ist.“