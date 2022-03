Premier League: Meister-Rennen Liverpool - Manchester City - nervt sich Klopp zum Titel?

Klopp will „so nervig wie möglich bleiben“

Neun Spieltage vor Schluss ist so das Meisterrennen wieder völlig offen - und das, obwohl Liverpool am 22. Spieltag schon elf Punkte hinter City gelegen hatte.

Die Reds starteten seitdem aber eine Siegesserie, das Team von Pep Guardiola patzte immer häufiger, was nicht zuletzt Zweifel am Spanier weckt. (BERICHT: Verliert Guardiola die Nerven?)

Liverpool aktuell besser in Form als Manchester City

Manchester City sei zwar weiterhin auch in guter Form, sie würden im Moment aber eher Punkte liegen lassen - und genau das befeuert den Titel-Glauben in Liverpool.

„Man kann es an den Reaktionen der Fans und auch an der Reaktion der Spieler sehen, dass sie dran glauben. Ihr wisst alle, was in den nächsten Wochen in Anfield los sein wird. Jeder Reds-Fan da draußen glaubt an die Meisterschaft“, erklärt Carragher nach Liverpools Auswärtssieg beim FC Arsenal.