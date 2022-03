BVB: Rose reagiert auf Kritik wegen Bellingham - Hummels vor Rückkehr, Reus fehlt weiterhin

Marco Rose meldet sich nach der Kritik an der Nicht-Auswechslung von Jude Bellingham zu Wort.

Abwehrchef Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Manuel Akanji kehren voraussichtlich für das Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (1. FC Köln - Borussia Dortmund ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) in den BVB-Kader zurück. Der erkrankte Kapitän Marco Reus fehlt dagegen weiterhin, Mahmoud Dahoud ist gesperrt.

Ob Torjäger Erling Haaland nach langer Verletzungspause und zwei Kurzeinsätzen in der Startelf stehen wird, ließ Trainer Marco Rose offen. „Er hat in Mainz schon wesentlich präsenter gewirkt. Er macht Schritt für Schritt. Was das für Sonntag bedeutet, müssen wir abwarten“, sagte Rose. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)