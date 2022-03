"Als Fahrer will man fahren": Formel-1-Piloten wollen auch mit Corona starten

Nach Sebastian Vettels Corona-Infektion gibt in der Formel 1 Diskussionen um die Sicherheitsmaßnahmen.

Sebastian Vettels Corona-Infektion hat in der Formel 1 eine Diskussion um die Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst - ein Großteil der Fahrer würde gerne auch nach einem positiven Test die Möglichkeit haben, an Rennen teilzunehmen.

Voraussetzung sei ein weitgehend symptomloser Verlauf. Am Freitag äußerten sich in Bahrain unter anderem Weltmeister Max Verstappen, sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez und Ferrari-Pilot Carlos Sainz in diese Richtung.