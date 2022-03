"Der entthronte König": FC Sevilla und Real Betis Sevilla raus aus Europa League

Sowohl Real Betis als auch der FC Sevilla schieden am Donnerstag im Achtelfinale aus der Europa League aus.

Ex-Dortmunder wirft Sevilla raus

Nach 90 Minuten führten die Londoner mit 1:0 nach einem Treffer von Thomas Soucek (28.). In der Verlängerung passierte lange Zeit nichts, bis der eingewechselte Andrey Yarmolenko das 2:0 erzielte (112.). Der Jubel des Ukrainers war im Anschluss verhalten, jedoch feierten ihn dafür seine Mitspieler und die Fans umso mehr.

„Sevillas dritte Katastrophe“

„Ein trauriger Abschied für einen König“, meinte die Marca, die an anderer Stelle gar von „Sevillas dritter Katastrophe“ schrieb. Denn nach dem Aus in der Champions League, durch das der Klub erst in seinem Lieblingswettbewerb gelandet war, und der Copa del Rey (ausgerechnet gegen Betis) folgte der nächste Rückschlag für das Team von Julen Lopetegui.