NFL: Equanimeous St. Brown verlässt Packers und unterschreibt bei Chicago Bears

NFL-Brüder St. Brown wollen unbedingt in Deutschland spielen

Der deutsche NFL-Profi Equanimeous St. Brown verlässt nach drei Jahren die Green Bay Packers und schließt sich den Chicago Bears an. Entsprechende US-Medienberichte kann SPORT1 bestätigen. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Damit bleibt der 25-Jährige in der NFC North - es kommt also zweimal pro Saison zum Duell mit seinem Ex-Team aus Wisconsin und Bruder Amon-Ra St. Brown, der beim Divisionsrivalen Detroit Lions in der vergangenen Saison für Furore sorgte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)