Hinteregger-Wahnsinn! Kult-Star köpft Eintracht Frankfurt ins Europa-League-Viertelfinale

Martin Hinteregger hatte in der 120. Minute mit der allerletzten Aktion der Partie für das Weiterkommen der Hessen in der Europa League gesorgt und einen harten Kampf gekrönt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Hinteregger entscheidet das Spiel gegen Real Betis

Glasner lobt seinen Abwehrchef

Hinteregger genießt die lauten „Hinti“-Rufe

Europa-League-Abende in Frankfurt sind stimmungsvoll, etwas ganz Besonderes. „Ich habe nun bei halber Auslastung genossen, was auf den Rängen abgegangen ist. Und ich freue mich darauf, diese Stimmung in der nächsten Runde bei hoffentlich voller Auslastung genießen zu dürfen“, sagte Glasner.

Runde springen lassen? Glasner: „Heute wird nichts mehr ausgegeben“

„Wir müssen am Sonntag in Leipzig spielen und er spielt mit Österreich noch um die WM-Qualifikation. Deshalb wird heute nichts mehr ausgegeben“, sagte Glasner schmunzelnd. Ob sich die Mannschaft daran wirklich hielt?

Manchmal lautet eben das Motto: Was in der Kabine passiert, das bleibt auch dort. So auch an diesem aus Eintracht-Sicht magischen Europapokalabend.