FC Bayern: Abteilung Abwesend! Der Kahn-Report - warum Lewandowski entscheidend wird

In seinem ersten Jahr als alleiniger Vorstandschef des FC Bayern hinterlässt Oliver Kahn einen reservierten Eindruck – nicht nur in der Öffentlichkeit.

„Lothar hat nach seiner Spieler- und Trainer-Karriere noch nie einen Verein geführt. Leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant“, sagte Oliver Kahn der tz am Mittwoch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zuvor hatte Matthäus dem CEO des FC Bayern sowie der sportlichen Leitung um Hasan Salihamidzic in der Sport Bild Respektlosigkeit im Zuge der noch nicht begonnenen Vertragsverhandlungen mit Superstar Robert Lewandowski unterstellt.

Bayern-CEO Kahn: Auffällig unauffällig

Denn Kahn war in seiner bisherigen Amtszeit als Rummenigge-Erbe eher für „Abteilung abwesend“ als für „Abteilung Attacke“ bekannt – was nach SPORT1 -Informationen über die vergangenen Monate hinweg nicht nur von einigen Experten wie Matthäus oder Pressevertretern mit einer gewissen Skepsis beäugt wurde.

So soll Kahn auch intern überwiegend einen reservierten, wenig nahbaren Eindruck hinterlassen haben. Gerade in der Phase, in der Trainer Julian Nagelsmann wegen des Corona-Ärgers um einige ungeimpfte Spieler und der Katar-Kritik bei der turbulenten Jahreshauptversammlung zu einer Art Außenminister des Klubs avancierte, war der 52-Jährige auffällig unauffällig.