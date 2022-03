Ex-Bayern-Keeper wunderte sich über Nübel

„Ich weiß nicht, was intern besprochen wurde. ich habe mich über den Wechsel gewundert“, sagte Wessels im Podcast Kult-Kicker: „ Manuel Neuer wird noch die nächsten Jahre, wenn er dann möchte, auf allerhöchstem Niveau spielen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wessels über Nübel: „Gewagter Wechsel“

Es sei „nicht so, dass man sich regelmäßig abwechselt oder er in einem Jahr an Neuer vorbei wäre. Deswegen war es schon ein gewagter Wechsel."