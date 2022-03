Champions-League-Auslosung heute LIVE im Stream & Ticker - Wer trifft auf Bayern?

In Lyon wird das Viertelfinale der Champions League ausgelost. © Imago

Im Schweizer Nyon werden am Mittag die Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League ausgelost. Welchen Gegner erwischt der FC Bayern? SPORT1 begleitet die Ziehung im LIVETICKER.

Es ist soweit! Am Mittag werden in Nyon die Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League ausgelost. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)