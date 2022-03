College: Cheerleaderin mit Rettungstat - St. Peter's Peacocks gelingt Mega-Sensation

Die St. Peter‘s Peacocks haben beim Final-Turnier der NCAA im College-Basketball gegen die Kentucky Wildcats mit 85:79 gewonnen. Was zunächst nicht besonders klingt, ist es jedoch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Seit 1997 und dem Erfolg der Coppin State gegen South Carolina gab es laut ESPN aus Quotensicht bei einem Spiel des Finalturniers keine so große Überraschung mehr.

St. Peters ist krasser Außenseiter

Die Peacocks waren als Nummer 15 gesetztes Team in die Partie gegangen. Kentucky (Nummer zwei) galt als Titelfavorit. Zudem hat das Sieger-College aus Jersey City in New Jersey nur 2.300 Schüler.