Nadal nervenstark, Alcaraz wie einst Agassi

Rafael Nadal hat die knifflige Herausforderung des Australiers Nick Kyrgios gemeistert und das Halbfinale des Masters von Indian Wells erreicht. Der Grand-Slam-Rekordsieger setzte sich in einem packenden Duell mit 7:6 (7:0), 5:7, 6:4 durch und bleibt auch nach seinem 19. Match in dieser Saison ungeschlagen.

Nun kommt es bei dem prestigeträchtigen Turnier in Kalifornien zu einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der Generationen: Nadal trifft auf seinen sensationell aufspielenden Landsmann Carlos Alcaraz. Der 18-Jährige setzte mit einem erneut dominanten Auftritt beim 6:4, 6:3 gegen den an Position 12 gesetzten Briten Cameron Norrie seinen sensationellen Lauf fort und ist der jüngste Halbfinalist in Indian Wells seit Andre Agassi 1988. Der US-Amerikaner hatte das Kunststück sogar mit 17 Jahren geschafft.