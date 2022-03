NBA: Saddiq Bey sorgt für historische Marke - Wagner-Brüder überzeugen

Auch starke 42 Punkte der Wagner-Brüder konnten die nächste Niederlage von Orlando Magic in der NBA nicht verhindern. Das Team aus Florida um Franz und Moritz Wagner verlor das Kellerduell im Osten mit 120:134 gegen die Detroit Pistons. Orlando bleibt nach der dritten Pleite in Folge Schlusslicht der Eastern Konferenz, Detroit ist Vorletzter.

Rookie Franz Wagner kam in 31 Minuten Spielzeit auf 26 Punkte, der in die Startformation gerückte Moritz schaffte es in 29 Minuten auf 16 Zähler.