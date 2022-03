"Karrieren vorbei": Messi und Cristiano Ronaldo werden kritisiert

„Ihre Karrieren sind vorbei und sie sollten sehr glücklich mit dem sein, was sie in den letzten 15 Jahren erreicht haben“, sagte der Franzose bei RMC Sport . (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Mich hat Messi mehr überrascht als Ronaldo, weil ich dachte, dass Messi in Frankreich durchspazieren würde und Ronaldo größere Schwierigkeiten in England hätte. Für mich ist die Premier League die stärkste Liga der Welt“, so der ehemalige Stürmer von Real Madrid und Paris Saint-Germain.