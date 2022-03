2. Liga: 1. FC Nürnberg – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (7-2-4) dürften die Gastgeber selbstbewusst antreten. Nachdem der 1. FC Nürnberg die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der Club aktuell den zweiten Rang. Nürnberg hat 45 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Wer den 1. FC Nürnberg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 53 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die passable Form des Club belegen zwölf Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.

Auf des Gegners Platz hat SG Dynamo Dresden noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr Dynamo Dresden bisher ein. Dresden belegt mit 27 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: SG Dynamo Dresden kann einfach nicht gewinnen.

Mit 13 Siegen gewann Nürnberg genauso häufig, wie Dynamo Dresden in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.