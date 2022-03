2. Liga: Holstein Kiel – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten fünf Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der FCI gegen die Störche in die Erfolgsspur zurückfinden. Zuletzt musste sich Kiel geschlagen geben, als man gegen FC Hansa Rostock die elfte Saisonniederlage kassierte. Ingolstadt zog gegen den FC Schalke 04 am letzten Spieltag mit 0:3 den Kürzeren. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 1:1.